Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Heuwender löst sich vom Traktor und verursacht Verkehrsunfall

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Langenholtensen, B 248 (Braunschweiger Straße), Freitag, 13.6.2025, 13.35 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein 64-jähriger Kalefelder befuhr mit seinem Traktor die Bundesstraße 248 von Echte in Richtung Northeim. Auf Höhe der Ortsdurchfahrt Langenholtensen löste sich der angehängte Heuwender vom Traktor und stürzte auf die Fahrbahn. In der Gegenrichtung befuhr eine 42-jährige Northeimerin mit ihrem Pkw von Northeim in Richtung Echte und stieß gegen den auf die Fahrbahn fallenden Heuwender.

Durch den Zusammenstoß wurde die 42-jährige leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Ihr Pkw wurde durch den Verkehrsunfall stark beschädigt und musste mittels Abschleppfahrzeug geborgen werden.

Durch Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell