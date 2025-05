Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Eingeklemmten Hund aus Fahrzeug befreit

Voerde (ots)

Am Dienstag, den 26. Mai hatte der Löschzug Voerde einen eher außergewöhnlichen Einsatz. Die Einheit wurde zu einem Einsatz mit dem Stichwort Tier in Not alarmiert. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass sich ein Hund innerhalb eines PKW die Pfote eingeklemmt hatte. Der Shiba Inu war in dem Kleinwagen von der Rücksitzbank in den Fußraum des Beifahrersitzes gesprungen. Dabei hat er unglücklicherweise seine linke Hinterpfote an der Einstellvorrichtung für den Sitz eingeklemmt. Aus dieser Lage konnte er sich selbstständig leider nicht mehr befreien und geriet dadurch in Panik. Die Einsatzkräfte mussten einen Tierarzt hinzuziehen, der das arme Tier sedierte. Erst dann war es den Feuerwehrleuten möglich, die Einstellvorrichtung mit einem Pedalschneider zu durchtrennen und die Pfote dadurch zu befreien. Abgesehen von der großen Aufregung hat die Hündin Kaya den Einsatz unbeschadet überstanden und konnte ihrem Herrchen übergeben werden.

