Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fürth - Zeugenaufruf nach Unfall zwischen E-Scooter und PKW

Fürth (ots)

Ein verletzter Jugendlicher und etwa 3.500 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend (30.06.) gegen 19.30 Uhr in der Krumbacher Straße in Höhe des Skaterplatzes. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 16-jähriger Mörlenbacher mit seinem E-Scooter aus Richtung des Skaterplatzes kommend in Richtung der Krumbacher Straße, während eine 61-jährige Fürtherin mit ihrem Volkswagen die Krumbacher Straße in Richtung der Erbacher Straße entlangfuhr. In Höhe des Skaterplatzes kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der E-Scooter-Fahrer nach derzeitiger Erkenntnis leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizeistation Wald-Michelbach bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zum Unfallhergang unter der 06207/94050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell