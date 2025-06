Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht in Heppenheim - Zeugen gesucht !

Heppenheim (ots)

Heppenheim:

Am Montag (30.06.) gg. 14:35 Uhr kam es im Einmündungsbereich "Im Falteracker / Im Vordersberg" in Heppenheim (OT Erbach) zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein weißer Pkw der Marke Ford beschädigt wurde. An der Einmündung "Im Falteracker" missachtete ein Zweiradfahrer, welcher die Straße "Im Vordersberg" befuhr, den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw und kollidierte hierbei mit Selbigem. Im Anschluss entfernte sich der Zweiradfahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um ein schwarzes Cross-Motorrad gehandelt haben. Der verantwortliche Zweiradführer trug zum Unfallzeitpunkt einen gelben Motorradhelm.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro Die Polizei sucht zu diesem Sachverhalt dringend Unfallzeugen, die Hinweise bzgl. des unfallflüchtigen Fahrzeugs geben können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Heppenheim unter 06252 - 7060

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell