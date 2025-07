Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verschiedene Einsätze für Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am heutigen Donnerstag zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Gegen 09:00 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Wuppermannstraße gerufen. Dort sollte ein Pkw Betriebsstoffe verlieren. Nach Erkundung durch die Einsatzkräfte konnte jedoch keine Verunreinigung festgestellt werden. Am Vormittag unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst in der Lindenstraße. Hier musste ein Patient aus einer Wohnung zum Rettungsmittel transportiert werden. Gegen 12:30 Uhr rückten Einsatzkräfte zur Hagener Straße aus, um die Feuerwehr Hagen bei einer aufwändigen Patientenrettung zu unterstützen. Ein Wanderer hatte sich im dortigen Waldgebiet eine Fußverletzung zugezogen. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Patient mithilfe einer Schleifkorbtrage und speziellem Abseilgerät aus dem steilen Hang gerettet und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Am Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, löste in einem Industriebetrieb an der Scharpenberger Straße die automatische Brandmeldeanlage aus. Die Erkundung ergab eine bestimmungsgemäße Auslösung durch eine produktionsbedingte Staubentwicklung. Ein Brandgeschehen konnte ausgeschlossen werden. Nach Rückstellung der Anlage wurde der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell