Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Freitag und Samstag zu drei unterschiedlichen Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 18.07.25, gegen 15:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Südstraße alarmiert. Dort hatte ein Heimrauchmelder in einer Unterkunft ordnungsgemäß ausgelöst. Die Ursache waren Kochdünste. Nach Kontrolle der Räumlichkeiten konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Später am Abend gegen 23:00 Uhr erfolgte ein weiterer Einsatz am Bahnhof Ennepetal. In einem dort haltenden Zug kam es zu einem internistischen Notfall. Die alarmierten Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung des Patienten und begleiteten den Transport zum Rettungswagen. Am Samstagmorgen, rückte die Feuerwehr um 06:00 Uhr zu einem Supermarkt in der Gewerbestraße aus. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, Ursache waren angebrannte Brötchen in einem Backofen. Eine Gefahr bestand nicht, und die Anlage konnte nach Kontrolle des betroffenen Bereichs zurückgesetzt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell