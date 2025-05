Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Zwei Motorroller entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (14.05.2025) 18:00 Uhr und Donnerstag (15.05.2025) entwendeten noch unbekannte Täter zwei auf einem privaten Stellplatz in der Keplerstraße in Bönnigheim abgestellte Motorroller. Die Diebe durchtrennten eine Gliederkette, mit denen die beiden Kleinkrafträder zusammengekettet waren. Bei den Zweirädern, an denen bei beiden kein Versicherungskennzeichen angebracht war, handelt es sich um einen mattschwarzen Motorroller der Marke MBK im Wert von etwa 1.000 Euro und einen roten Motorroller der Marke Malaguti im Wert von rund 400 Euro. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar bittet Zeugen, sich unter Tel. 07143 89106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

