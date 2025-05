Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (15.05.2025) zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Sonnenbergstraße in Aidlingen einen Smart und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Smart stand auf einer Parkfläche zwischen zwei Wohnhäusern. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

