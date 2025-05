Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Donnerstag (15.05.2025) zwischen 13:40 Uhr und 14:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Stuttgarter Straße in Bietigheim eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Rückwärtsausparken gegen einen Peugeot und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

