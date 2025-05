Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen-Pulverdingen: Unbekannte entwenden Kupferschrott

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (09.05.2025) und Donnerstag (15.05.2025) Kupfer- und Kabelschrott in größerem Umfang vom Pulverdinger Umspannwerk an der Landesstraße 1138. Die Unbekannten durchtrennten den dortigen Zaun und verschafften sich Zugang zum Gelände. Aus einem Container entwendeten die Einbrecher rund 1.000 Kilogramm Kabel- und Kupferschrott und transportierten ihn auf unbekannte Weise ab. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 5.000 Euro und der Sachschaden auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markgröningen unter Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

