POL-LB: Holzgerlingen: Handgreifliche Auseinandersetzung auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurden ein 71 und ein 60 Jahre alter Mann, als sie am Donnerstag (15.05.2025) gegen 11.15 Uhr in Holzgerlingen in Streit gerieten.

Kurz zuvor war es zwischen den beiden Männern, die jeweils mit ihrem Pkw unterwegs waren, mutmaßlich zu Unstimmigkeiten bei einem Fahrstreifenwechsel gekommen. Wohl zufällig steuerten beide einen Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Olgastraße an und trafen erneut aufeinander. Der zunächst verbale Streit mündete in eine handgreifliche Auseinandersetzung in deren Verlauf beide Männer leicht verletzt wurden. Ein Zeuge trennte die beiden Männer voneinander. Der 71-Jährige musste vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.

