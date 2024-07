POL-FR: Lottstetten: Unfallflucht auf Parkplatz beim Sportplatz - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Montag, 15.07.2024, gegen 18.45 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Rennrad die abschüssige Ortsstraße in Gaiß, als ihm in Höhe des Zeisigweg der Reifen des Vorderrades platzte. In der Folge stürzte der 60-Jährige und verletzte sich dabei. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

