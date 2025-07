FW-EN: Betriebsmittelspur auf der Kahlenbecker Straße

Ennepetal (ots) - Am 11.07.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 06:56 Uhr zu der Straße " Am Bilstein "zu einem Brand in einer Garage gerufen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte ein Anwohner das Feuer bereits mit einem Gartenschlauch gelöscht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Hauptwache und der freiwilligen Feuerwehr .Der ...

