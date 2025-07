Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Gegen 08:00 Uhr unterstützten Einsatzkräfte im Falkenweg den Rettungsdienst beim patientenschonenden Transport aus einer Wohnung. Um 16:00 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb im Ortsteil Altenvoerde. Die Erkundung vor Ort ergab keine Feststellung, sodass von einer Fehlalarmierung auszugehen ist. Direkt im Anschluss wurden die Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Brand in einem Gebäude an der Höfinghoffstraße alarmiert. Vor Ort konnte ein Entstehungsbrand im Keller festgestellt werden, ausgelöst durch ein defektes Elektrogerät. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Das Gerät wurde durch die Feuerwehr ins Freie verbracht. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst untersucht. Das Wohnhaus konnte im Anschluss an den Eigentümer übergeben werden. Während des Einsatzes stellte die Freiwillige Feuerwehr den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

