FW-EN: Gasaustritt und Tragehilfen

Ennepetal (ots) - Am Samstag 28.06.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 13:29 Uhr in den Quimelweg alarmiert. Eine Person konnte in Ihrer Wohnung nicht selbstständig die Wohnungseingangstüre öffnen. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür gewaltfrei. Die Person wurde anschließend durch den Rettungsdienst versorgt. Der Einsatz endete um 14:14 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale ...

mehr