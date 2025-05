Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall

Zeugen gesucht

Hohenwarte (ots)

Am Samstag gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf der L2385 kurz vor der Staumauer des Hohenwartestausee ein Verkehrsunfall. Der 65jährige Fahrer eines Pkw VW Tiguan, welcher aus Richtung Drognitz kommend in Richung Staumauer fuhr, geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem im Gegenverkehr befindlichen VW Passat. Der Fahrer des Tiguan setzte seine Fahrt zunächst fort, kam ca. 100 Meter später nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Felsen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Das Fahrzueg war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach derzeitigem Ermittlungstand waren gesundheitliche Probleme des Fahrzeugführers ursächlich für den Unfall. Auf der Fahrt in Richtung Staumauer soll es weiterhin zu einer Kollision des VW Tiguan mit einem weißen VW Caddy gekommen sein, als der Caddy-Fahrer den Tiguan überholte. Der Fahrer dieses VW Caddy wird gebeten sich mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzten. Weiterhin werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell