Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Tierrettung und Fahrbahnverunreinigung fordern Einsatz der Feuerwehr

Ennepetal (ots)

Am Montag wurde die Feuerwehr gegen 12:00 Uhr zur Heilenbecker Straße alarmiert. Eine Krähe hatte sich dort in einem Maschendrahtzaun verfangen, der zur Hangsicherung dient. Das Tier konnte mit Unterstützung der Einsatzkräfte befreit werden, der Zaun blieb dabei unbeschädigt. Die Krähe wurde unverletzt in die Freiheit entlassen. Im Anschluss rückten die Einsatzkräfte zum Spreeler Weg aus. Dort hatte ein Fahrzeug bei Mäharbeiten aufgrund eines technischen Defekts an einem Anbaugerät Hydrauliköl verloren. Das ausgetretene Öl verteilte sich auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, streute mit Bindemittel ab und stellte Warnschilder auf. Eine Fachfirma wurde im weiteren Verlauf zur abschließenden Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen.

