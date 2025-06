Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 15:45 Uhr zu einem Einsatz in den Ortsteil Milspe alarmiert. Grund war ein ausgelöster Heimrauchmelder in einem Wohngebäude. Die Einsatzkräfte erkundeten die Lage vor Ort. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Rauchmelder hatte durch Kochdämpfe ausgelöst. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Der Einsatz konnte nach kurzer Zeit beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell