FW-EN: Feuerwehr rückt zu zwei Einsätzen aus

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am heutigen Mittwoch zu zwei Einsätzen alarmiert. Gegen 10:30 Uhr löste eine automatische Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb im Ortsteil Voerde aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass Reinigungsdämpfe für die Auslösung verantwortlich waren. Die zuständige Werkfeuerwehr leitete Lüftungsmaßnahmen ein und übernahm die weiteren Maßnahmen eigenständig. Ein Eingreifen der Hauptwache war nicht erforderlich. Am Nachmittag, um 15:30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte zur Deterberger Straße gerufen. Eine Person war in einem Aufzug steckengeblieben. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zur Aufzugsanlage und konnte die eingeschlossene Person schnell und unverletzt befreien.

