Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am 16.07.2025

Ennepetal (ots)

Am 16.07.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu 2 Einsätzen alarmiert. Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage wurden die Hauptamtliche Wache, mit den Einheiten Milspe/Altenvoerde und Rüggeberg der Freiwilligen Feuerwehr, zu einer Firma an der Breckerfelder Straße um 08:23 Uhr alarmiert. Vor Ort hatte die Werkfeuerwehr des Betriebs bereits eine Auslösung der Anlage durch eine CO2-Löschanlage erkundet. Die Maßnahmen beschränkten sich auf das Lüften mittels Überdruckbelüftung. Dieser Einsatz konnte für die 28 eingesetzten Kräfte um 09:37 Uhr beendet werden. Zum zweiten Einsatz wurde die Hauptamtliche Wache mit den Löschgruppen Voerde und Oberbauer um17:52 Uhr alarmiert. In einem Wohngebäude an der Hagener Straße hat ein Rauchmelder ausgelöst. Das Gebäude wurde kontrolliert und es konnten Kochdämpfe als Ursache ausfindig gemacht werden. Diesen Einsatz konnten die 21 Einsatzkräfte um 18:37 beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell