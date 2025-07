Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 17.07.2025 um 12:25 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in die Wilhelmshöher Straße alarmiert. Die 6 Einsatzkräfte die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort waren, unterstützten beim Transport des Patienten. Der Einsatz konnte um 12:49 Uhr beendet werden.

Um 13:49 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug in den Lupinenweg alarmiert. Dort sollten vor einem Wohngebäude große Wassermengen austreten. Vor Ort stellte sich schnell heraus das es sich um einen Defekt an einer Frischwasserleitung handelte. Die Leitung wurde durch die Feuerwehr abgeschiebert und die Fahrbahn von Geröll befreit. Die Einsatzstelle wurde an den zuständigen Energieversorger übergeben und die 6 Einsatzkräfte konnten den Einsatz um 14:53 Uhr beenden.

