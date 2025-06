Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Grenzkontrollen: Viele Bürger vergessen ihren Ausweis

Zittau (ots)

25.06.2025 | Zittau

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat vor einigen Wochen ihre Grenzkontrollen intensiviert und führt in Zittau auf der B 178n sowie in der Friedensstraße rund um die Uhr Einreisekontrollen durch. An allen anderen grenzüberschreitenden Straßen werden temporär Kontrollen sowie offene und verdeckte Postierungen durch uniformierte und zivile Einsatzkräfte durchgeführt. Hierbei fällt auf, dass viele Bürgerinnen und Bürger keine Grenzübertrittspapiere dabeihaben, also häufig ihren Personalausweis vergessen haben. Wir weisen darauf hin, dass man gültige Dokumente im grenzüberschreitenden Verkehr mitführen muss. Bei einem Verstoß wird meist ein Verwarngeld von bis zu 40,00 Euro erhoben.

Außerdem gilt an den beiden genannten Grenzkontrollstellen im unmittelbaren Kontrollbereich eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h. Auch wenn die Bundespolizei selbst keine Geschwindigkeitskontrollen durchführt, wird dringend darum gebeten, auf die eigene Fahrgeschwindigkeit zu achten. Dies dient der Sicherheit der eingesetzten Beamten und der Möglichkeit, eine Kontrolle häufig durch einen einfachen Blick in das Fahrzeuginnere abzukürzen. Geschlossene Fahrzeuge und auch Busse können genauer in Augenschein genommen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell