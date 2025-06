Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer mit verbotenem Schlagstock gestoppt

Zittau (ots)

24.06.2025 | 19:40 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am 24. Juni 2025 im Rahmen der Grenzkontrollen in Zittau einen Autofahrer mit einem Teleskopschlagstock erwischt. Der 36-jährige deutsche Autofahrer wurde um 19:40 Uhr am Grenzübergang in der Friedensstraße kontrolliert. Der verbotene Gegenstand wurde sichergestellt und eine Anzeige geschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell