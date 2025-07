FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage und Tragehilfe

Ennepetal (ots) - Am 17.07.2025 um 12:25 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in die Wilhelmshöher Straße alarmiert. Die 6 Einsatzkräfte die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort waren, unterstützten beim Transport des Patienten. Der Einsatz konnte um 12:49 Uhr beendet werden. Um 13:49 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug in den Lupinenweg alarmiert. Dort ...

mehr