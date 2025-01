POL-FL: Mildstedt: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Morsum/Sylt (ots) - Am Freitagabend (27.12.24), gegen 23.30 Uhr, kam es zu einem versuchten Raub auf einen 55-jährigen Mann am Gemeindezentrum in der Straße Bi Miiren in Morsum. Ein männlicher maskierter Täter sei an den Mann herangetreten, habe ihn bedroht und Geld gefordert. Als plötzlich ein Handy klingelte, habe er aber von der weiteren Tatausführung Abstand genommen und sei ohne Beute in Richtung Felder an der ...

