POL-PDMT: Hirschberg. Alkoholisiert am Steuer erwischt

Dreikirchen (ots) - Am 07.04.2025 um 15:40 Uhr kam es in Dreikirchen zu einem Garagenbrand. Das Gebäude und zwei darin stehende PKW brannten komplett aus. Da die Garage einsturzgefährdet ist, wurde der Brandort abgesperrt. Die Ursache der Brandentstehung ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Montabaur. Die Schadenshöhe wird auf ca. 75.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion ...

