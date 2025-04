POL-PDMT: Garagenbrand

Montabaur (ots) - Am Samstag, den 05.04.2025, in der Zeit von 21:00 bis 21:20 Uhr kam es in der Wilhelmallee in Bad Ems zu einem schweren Raub. Vier Täter klingelten gegen 21:00 Uhr an der Tür und verschafften sie so Zutritt zur Wohnung der beiden Geschädigten. Die Opfer wurden unter Gewalteinwirkung bedroht. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren ...

