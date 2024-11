POL-HB: Nr.: 0711 --Trickbetrügerinnen in Horn-Lehe

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Hafenstraße, Konsul-Smidt-Straße Zeit: 08.10.24 bis 10.11.24 In der Bremer Überseestadt wurden am Wochenende volksverhetzende Schreiben in Briefkästen verteilt. Der Staatsschutz ist eingeschaltet. Die anonymen, handgeschriebenen Karten mit rassistischem und ausländerfeindlichem Inhalt wurden am Wochenende in Briefkästen in Mehrparteienhäuser in der ...

