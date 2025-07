Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Freitag 25.07.2025

Ennepetal (ots)

Am Freitag 25.07.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 08:40 Uhr in die Wilhelmshöher Straße alarmiert. Der Rettungsdienst wurde mit Tragehilfe unterstützt. Der Einsatz endete um 09:08 Uhr.

Um 13:07 Uhr wurde ein Fahrzeugbrand in der Kölner Straße gemeldet. Ein kleiner Schlepper hatte Feuer gefangen und wurde vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Besitzer gelöscht. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte mit einer Wärmebildkamera. Der Einsatz endete um 13:47 Uhr.

Um 15:53 Uhr löste die Brandmeldeanlage in einem Betrieb an der Memel Straße aus. Der betroffene Bereich wurde durch die Feuerwehr erkundet. Als Ursache für die Auslösung der Brandmeldeanlage konnte eine Beschädigung eines Sprinklerkopfes der Sprinkleranlage festgestellt werden. Die Sprinklerlinie wurde abgeschiebert, die Brandmeldeanlage zurück gestellt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Der Einsatz endete um 16:41 Uhr.

Um 17:24 löste die Brandmeldeanlage an der Memel Straße erneut aus. Durch den Wechsel des defekten Sprinklers kam es zu einer Auslösung der Brandmeldeanlage. Die Brandmeldeanlage wurde durch die Feuerwehr zurück gestellt. Der Einsatz endete um 17:49 Uhr

