Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (25.03.2025) wurde ein 38-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der 38-Jährige fuhr die Neuburger Straße auf seinem Fahrrad stadtauswärts. Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr die Neuburger Straße stadteinwärts und bog in die Rechte Brandstraße ein. Hierbei übersah er offenbar den Radfahrer. Es kam zu keinem Zusammenstoß. Der Radfahrer bremste jedoch stark ab und stürzte. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Weder am Fahrrad noch am Auto entstand ein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 56-Jährigen.

