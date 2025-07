Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr am Abend erneut wegen brennendem Papiercontainer unterwegs

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter wurden am Sonntagabend um 21:02 Uhr von der Couch geholt. Bei der Kreisleitstelle ging ein Notruf ein, dass der Inhalt eines Papiercontainers in der Bergstr., Ecke Gartenstr., in voller Ausdehnung brennen würde. Durch die ehrenamtlichen Kräfte konnte diese Meldung so bestätigt werden. Die Flammen wurden von einem Trupp unter Atemschutz mit Wasser und anschließend mit Schaum gelöscht. Der Einsatz konnte durch die Einsatzkräfte nach den Aufräum- und Reinigungsarbeiten nach rund 60 Minuten beendet werden. Leider dauern die anschließenden Aufräum- und Reinigungsarbeiten fast länger als die eigentliche Brandbekämpfung, so ein Sprecher der Feuerwehr. Auch bei dieser Art von Einsatz greift nämlich ein umfangreiches Hygienekonzept aufgrund von Brandrauch, welches die Entkleidung des eingesetzten Trupps vorsieht, das Verpacken der mit Brandrauch kontaminierten Schutzkleidung sowie des Pressluftatmers und das anschließende Duschen des eingesetzten Trupps am Standort.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell