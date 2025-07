Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Einbrecher unterwegs

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Erbach zu zwei Einbrüchen.

Ein Einbruch ereignete sich zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr an einem Kindergarten in der Jahnstraße. Ein Unbekannter verschaffte sich mit einem Werkzeug über die Terrassentür Zugang in das Gebäude. Anschließend brach er mehrere Räume auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge fand der Täter wohl nichts Brauchbares. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Zwischen 1.10 und 1.30 Uhr waren unbekannte Täter in der Heinrich-Hammer-Straße am Werk. Dort brachen sie, mutmaßlich mit einem Brecheisen, ein Fenster zum Büroraum einer Waschstraße auf. Dann durchwühlten sie die Räume auf der Suche nach Brauchbarem. Beute machten sie nicht. Die Polizei Erbach (Tel. 07305/9339511) hat zu beiden Einbrüchen die Ermittlungen aufgenommen und wertet Spuren, insbesondere Bilder einer Überwachungskamera der Waschstraße aus. Die Schadenshöhe an der Einrichtung wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

