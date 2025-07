Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - An Ampel aufgefahren

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch in Eislingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 16.00 Uhr in der Stuttgarter Straße, an der Kreuzung zur Westtangente. Ein 42-jähriger Nissan-Fahrer hielt an der Ampel an. Dies bemerkte ein nachfolgender 56-jähriger Ford-Fahrer wohl zu spät und erfuhr auf den Nissan auf.Das Polizeirevier Eislingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf etwa 6500 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt und die Autos fahrbereit.

