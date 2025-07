Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Zu viel Gas gegeben

Gegen einen geparkten Pkw fuhr ein Autofahrer am Mittwoch in Schwendi.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr in der Hauptstraße. Beim Ausfahren von einem Grundstück auf die Straße gab der Senior wohl zu viel Gas. Der Mercedes machte einen Satz nach vorne. So schnell konnte der Fahrer gar nicht lenken und stieß mit der linken Fahrzeugfront gegen die linke Seite des am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf jeweils 1.000 Euro.

