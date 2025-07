Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Gaststätte

Am Dienstag oder Mittwoch drangen Unbekannte in eine Heidenheimer Gaststätte ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 18 Uhr und 10 Uhr. Unbekannte hebelten an einer Gaststätte am Bahnhofsplatz ein Fenster an der Gebäuderückseite auf. Zudem schlugen sie die Scheibe ein. Durch die Öffnung entriegelten die Einbrecher das Fenster und stiegen in die Gaststätte ein. Offensichtlich hatten es die Diebe auf zwei Spielautomaten abgesehen. Die brachen sie gewaltsam auf und stahlen Scheingeld aus den Automaten. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

++++1279150(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell