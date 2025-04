Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand in Obdachlosenunterkunft

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 22.04.2025, gegen 12:15 Uhr wurde ein Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in der Schlichtergasse in Lörrach-Hauingen gemeldet.

Vor Ort konnte ein Brand in einer Wohnung in der Unterkunft festgestellt und durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der in der Ein-Zimmer-Wohnung lebende Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend.

Ersten Schätzungen zu Folge beläuft sich der entstande Sachschaden auf über 20.000 EUR. Die Wohnung bleibt vorerst unbewohnbar. Über verletzte Personen liegen bislang keine Informationen vor.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Lörrach zur genauen Brandursache dauern an.

ak

