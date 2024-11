POL-DU: Altstadt: Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel gefunden - Festnahme erfolgt

Obermarxloh (ots) - Am Dienstagabend (5. November, 17:40 Uhr) wurde ein 21-jähriger Mann durch einen ihm bekannten 20-Jährigen an der Schlachthofstraße verletzt. Während der Geschädigte wartend an einer roten Fußgängerampel stand, soll der Tatverdächtige auf diesen zugegangen und ihn überraschend mit einem unbekannten Gegenstand am Unterbauch verletzt haben. Anschließend flüchtete der Verdächtige in unbekannte ...

mehr