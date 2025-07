Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Baustaub sorgt für Feuerwehreinsatz

Linienbus verliert Motoröl auf mehreren Straßen

Ennepetal (ots)

Ennepetal, 30. Juli 2025 - Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Gegen 10:00 Uhr meldeten Anwohner über den Notruf eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus an der Esbecker Straße. Die Einsatzkräfte führten umgehend eine Erkundung durch. Dabei stellte sich heraus, dass es sich nicht um Rauch, sondern um Staubaufwirbelungen infolge von Bauarbeiten handelte. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Am Nachmittag wurde die Feuerwehr erneut alarmiert: Im Kreuzungsbereich Voerder Straße / Friedrichstraße wurde eine großflächige Ölverunreinigung der Fahrbahn gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Linienbus aufgrund eines technischen Defekts eine größere Menge Motoröl verloren hatte. Die Ölspur zog sich über mehrere Straßen bis zum Busbahnhof. Die Feuerwehr streute das ausgetretene Öl mit Bindemittel ab, stellte Warnschilder zur Verkehrssicherung auf und beauftragte eine Fachfirma mit der abschließenden Reinigung der betroffenen Verkehrsflächen.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell