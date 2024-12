POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnungseinbruch im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

Burscheid (ots) - Gestern Nachmittag (10.12.) ist einem Mitarbeiter eines Autohauses in der Hauptstraße in Burscheid aufgefallen, dass Unbekannte in der Nacht zuvor ein Fahrzeug sowie zwei amtliche Kennzeichen vom Gelände der Firma gestohlen haben. Der 4 Jahre alte weiße Geländewagen der Marke Jeep, Typ Grand Cherokee, stand im Hof hinter dem Gebäude des Händlers ...

