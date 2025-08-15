Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: 14-Jährige unsittlich berührt

Wer hat etwas gesehen?

Weiterstadt (ots)

Eine 14-jährige Jugendliche ist am Donnerstag (14.8.) gegen 14.15 Uhr in der Straße "Am Kirchweg", im Bereich des Feldweges, von einem noch unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Nach ersten Erkenntnissen berührte er das Mädchen auf unsittliche Art und Weise.

Der Unbekannte soll circa 20 Jahre alt und kräftiger Statur sein. Er soll dunkle, kurze Haare haben und zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet gewesen sein sowie eine silberne Halskette getragen haben.

Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zur Identität des jungen Mannes. Unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

