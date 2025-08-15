Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Unbekannter entblößt sich vor einer jungen Frau

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Donnerstagnachmittag (14.8.), gegen 15.45 Uhr, gegenüber einer 23-jährigen jungen Frau, in einem Wald in Kranichstein in der Nähe der Parkstraße, entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Der bislang Unbekannte soll 35 bis 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer schwarzen Kappe, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen kurzen Hose bekleidet gewesen sein. Zudem trug er einen schwarzen Rucksack bei sich und war mit einem alten Trekkingrad unterwegs.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell