Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Grasellenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Grasellenbach (ots)

Am Donnerstag (14.08.) kam es in Grasellenbach zu einer Verkehrsunfallflucht im Zeitraum von 05:30 Uhr - 15:15 Uhr. Der beschädigte PKW war in diesem Zeitraum sowohl auf dem Parkplatz der Seniorenresidenz "Leben am Wald" als auch auf dem Parkplatz des Netto im Ortsteil Wahlen abgestellt. Der Schaden beträgt ca. 2500EUR. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter 06207/94050 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell