PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Grasellenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Grasellenbach (ots)

Am Donnerstag (14.08.) kam es in Grasellenbach zu einer Verkehrsunfallflucht im Zeitraum von 05:30 Uhr - 15:15 Uhr. Der beschädigte PKW war in diesem Zeitraum sowohl auf dem Parkplatz der Seniorenresidenz "Leben am Wald" als auch auf dem Parkplatz des Netto im Ortsteil Wahlen abgestellt. Der Schaden beträgt ca. 2500EUR. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter 06207/94050 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 15:43

    POL-DA: Darmstadt: Räuber entwendet Alkohol und Kosmetik / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Nachdem ein Krimineller am Mittwochmittag (13.8.) Alkohol und Kosmetik in einem Markt in der Heidelberger Straße entwendet hatte, wollte der Mann seine Beute unter Vorhalten einer Spritze verteidigen. Gegen 15.10 Uhr flüchtete der Mann mit zwei gefüllten Taschen aus dem Markt, wonach er von zwei aufmerksamen Mitarbeitern verfolgt wurde. Im Bereich ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 14:07

    POL-DA: Roßdorf/B26: Nachtrag zum Alleinunfall mit verletzter Autofahrerin / Zeugen gesucht

    Roßdorf/B26 (ots) - Am Donnerstagmorgen (14.8.) kam es, wie bereits berichtet, zu einem Verkehrsunfall auf der B26 zwischen Roßdorf und Darmstadt, bei dem eine 51 Jahre alt Frau verletzt wurde. Gegen 7.00 Uhr kümmerten sich mehrere Ersthelfer um die 51-Jährige, bis ein Rettungswagen sie in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Für den Fortgang der Ermittlungen ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:35

    POL-DA: Heppenheim: Zurückgelassenen Geldbeutel aus Fahrzeug entwendet

    Heppenheim (ots) - Auf einen zurückgelassenen Geldbeutel samt persönlichen Dokumenten und Bargeld hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Donnerstagmorgen (14.08.), in der Zeit zwischen 7.00 und 8.15 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen in der Schillerstraße gewaltsam über eine Fahrzeugscheibe in den geparkten Ford Kuga ein und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren