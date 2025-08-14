Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Räuber entwendet Alkohol und Kosmetik

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem ein Krimineller am Mittwochmittag (13.8.) Alkohol und Kosmetik in einem Markt in der Heidelberger Straße entwendet hatte, wollte der Mann seine Beute unter Vorhalten einer Spritze verteidigen. Gegen 15.10 Uhr flüchtete der Mann mit zwei gefüllten Taschen aus dem Markt, wonach er von zwei aufmerksamen Mitarbeitern verfolgt wurde. Im Bereich der Landskronstraße holten sie den Mann ein, woraufhin er mit einer Spritze in deren Richtung gestikulierte, um seine Beute zu behalten. Danach setzte er seine Flucht in der Landskronstraße fort. Eine direkt eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Der Täter wird auf circa 1,70 Meter groß und etwa 20 bis 30 Jahre alt geschätzt. Er war bekleidet mit einem weißen Hemd mit schwarzen Punkten, einer Jeans und Nike-Schuhen mit rotem Nike-Symbol. Der Täter hatte schwarze Haare und ein Tattoo an seiner rechten Hand.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

