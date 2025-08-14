PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zurückgelassenen Geldbeutel aus Fahrzeug entwendet

Heppenheim (ots)

Auf einen zurückgelassenen Geldbeutel samt persönlichen Dokumenten und Bargeld hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Donnerstagmorgen (14.08.), in der Zeit zwischen 7.00 und 8.15 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen in der Schillerstraße gewaltsam über eine Fahrzeugscheibe in den geparkten Ford Kuga ein und entwendeten dort die Gegenstände.

Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

