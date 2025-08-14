Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zurückgelassenen Geldbeutel aus Fahrzeug entwendet

Heppenheim (ots)

Auf einen zurückgelassenen Geldbeutel samt persönlichen Dokumenten und Bargeld hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Donnerstagmorgen (14.08.), in der Zeit zwischen 7.00 und 8.15 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen in der Schillerstraße gewaltsam über eine Fahrzeugscheibe in den geparkten Ford Kuga ein und entwendeten dort die Gegenstände.

Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell