Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf/B26: Alleinunfall mit verletzter Autofahrerin

Roßdorf/B26 (ots)

Am Donnerstagmorgen (14.8.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B26 zwischen Roßdorf und Darmstadt, bei dem eine 51 Jahre alt Frau verletzt wurde. Die Fahrerin war gegen 7.00 Uhr, aus bislang ungeklärten Gründen, mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem abgestellten Baustellenanhänger kollidiert. Ersthelfer kümmerten sich vor Ort um die 51-Jährige, bis ein Rettungswagen sie in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Die Fahrbahn Richtung Darmstadt war bis etwa 8.25 Uhr voll gesperrt.

