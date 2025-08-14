PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf/B26: Alleinunfall mit verletzter Autofahrerin

Roßdorf/B26 (ots)

Am Donnerstagmorgen (14.8.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B26 zwischen Roßdorf und Darmstadt, bei dem eine 51 Jahre alt Frau verletzt wurde. Die Fahrerin war gegen 7.00 Uhr, aus bislang ungeklärten Gründen, mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem abgestellten Baustellenanhänger kollidiert. Ersthelfer kümmerten sich vor Ort um die 51-Jährige, bis ein Rettungswagen sie in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Die Fahrbahn Richtung Darmstadt war bis etwa 8.25 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 09:08

    POL-DA: Bensheim: Kinoleinwand im Kronepark angezündet

    Bensheim (ots) - Im Kronepark in der Darmstädter Straße, in dem aktuell das Auerbacher Open Air-Filmfestival stattfindet, wurde in der Nacht zum Donnerstag (14.08.) eine Kinoleinwand im unteren Bereich von Unbekannten mutwillig angezündet. Es entstand hierdurch ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 08:58

    POL-DA: Gernsheim: Diebstahl aus Lagerhalle/Computer im Visier

    Gernsheim (ots) - Diebe haben in der Zeit zwischen Montagmittag (11.08) und Dienstagmorgen (12.08.) das Gelände einer Firma in der Robert-Bunsen-Straße heimgesucht und sich anschließend Zugang in eine dortige Lagerhalle verschafft. Die ungebetenen Besucher haben aus der Halle 13 Computer gestohlen. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere tausend Euro. Die Diebe flüchteten unerkannt mit ihrer Beute ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 08:51

    POL-DA: Weiterstadt/Gräfenhausen: Zwei Schafe entwendet / Wer hat etwas bemerkt?

    Weiterstadt/Gräfenhausen (ots) - Unbekannte hatten es im Bereich "In der Höllwiese" auf zwei Schafböcke abgesehen. Zwischen Montagmorgen (11.8.) etwa 11.00 Uhr und Dienstagabend (12.8.) etwa 22.00 Uhr entwendeten sie die zwei Tiere von ihrer Weide. Bei den Schafen handelt es sich um Bocklämmer der Rasse "Rhönschaf". Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren