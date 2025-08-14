PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt/Gräfenhausen: Zwei Schafe entwendet
Wer hat etwas bemerkt?

Weiterstadt/Gräfenhausen (ots)

Unbekannte hatten es im Bereich "In der Höllwiese" auf zwei Schafböcke abgesehen. Zwischen Montagmorgen (11.8.) etwa 11.00 Uhr und Dienstagabend (12.8.) etwa 22.00 Uhr entwendeten sie die zwei Tiere von ihrer Weide. Bei den Schafen handelt es sich um Bocklämmer der Rasse "Rhönschaf". Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Fahrzeug zum Abtransport der Tiere genutzt wurde.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 42 in Darmstadt-Arheilgen, unter der Telefonnummer 06151/969-41310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

