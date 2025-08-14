PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter verletzt Busfahrer
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Als ein Unbekannter am Mittwochabend (13.8.) beim Urinieren gegen eine Wand angesprochen wurde, ging er auf einen 50-Jährigen los. Der Busfahrer hatte den bislang unbekannten Täter in der Rheinstraße auf sein Verhalten angesprochen, woraufhin ihn der Mann gegen 21.30 Uhr anging und beide zu Boden stürzten. Der 50 Jahre alte Mann verletzte sich hierbei und der Täter flüchtete in Richtung Marktplatz.

Der Täter wird auf etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß geschätzt. Laut Zeugenaussagen war er dunkelhäutig und schlank. Er hatte schwarze, lange Haare und trug ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Jogginghose.

Zeugen, welche die Auseinandersetzung bemerkt haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 21:45

    POL-HP: Traktor biegt ab und verursacht Unfall

    Wald-Michelbach (ots) - Die Polizei in Wald-Michelbach ermittelt in einer Unfallsache und sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen. Am Mittwoch (13.08.) gegen 14 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Kortelshütte mit seinem Audi die L535 von Siedelsbrunn in Richtung Wald-Michelbach. Dieser war im Begriff einen vor sich befindlichen Traktor zu überholen, als der unbekannte Traktorfahrer ohne erkennbares ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 16:07

    POL-DA: Darmstadt: 67-Jähriger bestohlen /Polizei warnt vor Kettentrick

    Darmstadt (ots) - Dass Kriminelle unterschiedlichste Betrugsmaschen nutzen, ist mittlerweile bekannt. Ein Beispiel von Dienstagmittag (12.8.) zeigt, dass den Ideen der Täter, um an Geld oder Wertsachen zu gelangen, keinerlei Grenzen gesetzt sind. Gegen 14.20 Uhr fiel ein Senior in der Kasinostraße einem sogenannten Kettentrick zum Opfer. Als neben ihm auf dem Gehweg ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:30

    POL-DA: Darmstadt: Das 1. Polizeirevier codiert Fahrräder und E-Roller

    Darmstadt (ots) - Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehört, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar. Dies gilt ebenso für E-Roller, die immer öfter ins Visier von Kriminellen rücken. Das 1. Polizeirevier lädt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren