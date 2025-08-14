Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter verletzt Busfahrer

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Als ein Unbekannter am Mittwochabend (13.8.) beim Urinieren gegen eine Wand angesprochen wurde, ging er auf einen 50-Jährigen los. Der Busfahrer hatte den bislang unbekannten Täter in der Rheinstraße auf sein Verhalten angesprochen, woraufhin ihn der Mann gegen 21.30 Uhr anging und beide zu Boden stürzten. Der 50 Jahre alte Mann verletzte sich hierbei und der Täter flüchtete in Richtung Marktplatz.

Der Täter wird auf etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß geschätzt. Laut Zeugenaussagen war er dunkelhäutig und schlank. Er hatte schwarze, lange Haare und trug ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Jogginghose.

Zeugen, welche die Auseinandersetzung bemerkt haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

