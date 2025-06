POL-OE: Felgen von Firmengelände gestohlen

Olpe (ots) - Olpe. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 19.06.2025 gegen 12:15 Uhr im Bereich Olpe, Neger. Zum Unfallzeitpunkt kamen sich ein 45 jähriger Fahrradfahrer, sowie eine 57 jährige Pkw- Fahrerin im Verlauf der Straße "Fuhlenhof" entgegen, so dass es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß kam. Dabei verletzte sich der Radfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde in ein nahegelegenes ...

mehr