Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer in Attendorn alkoholisiert

Attendorn (ots)

Ein 70-jähriger Autofahrer fiel am Dienstag (17.Juni) gegen 19:00 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Straße "In der Stesse" auf. Für die kontrollierenden Beamten ergaben sich während der Kontrolle Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des Fahrers hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der 70-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Nach der Entnahme einer Blutprobe stellten die Beamten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Des Weiteren fertigten sie eine Anzeige wegen "Trunkenheit im Verkehr".

