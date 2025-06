Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Am Dienstag (17.Juni) ereignete sich gegen 10:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Kölner Straße" in Grevenbrück. Der 38-jährige Fahrer eines Kleintransporters hatte nach ersten Erkenntnissen in eine Grundstückszufahrt abbiegen wollen. Dabei kam es zur einer Kollision mit einem 54-jährigen Fahrradfahrer, der mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg fuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Sein Fahrrad wurde von dem Kleintransporter überrollt und stark beschädigt. An dem Kleintransporter entstand kein erkennbarer Schaden.

